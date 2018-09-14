الإرياني لـ«البيان»: الحوثي خطّط لتهريب 100 إرهابي إلى جنيف بهويات مزوّرة

المصدر: دبي - أكرم أبو الهنود، عدن - البيان

ثبّتت ألوية العمالقة، ضـمن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، مكاسب الشرعية التي تحققت في الحديدة خلال اليومين الماضـيين، حـيث أفشلت هجمات شنّتها ميليشـيا الحوثي في منطقة «كيلو 16».



وبدأت وحدة الهندسة في قوات ألوية العمالقة نزع الألغام من المواقع التي تم تحريرها.

وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات لـ«البيان»، أن ميليشيا الحوثي زوّرت بطاقات هوية يمنية لمئة عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وحاولت تهريبهم من صنعاء إلى جنيف، لكن محاولتها باءت بالفشل، بعد انكشاف المخطط للحكومة الشرعية، مؤكداً أن حضور وفد الشرعية إلى جنيف أفسد طبخة الميليشيا وفضحها أمام العالم.

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