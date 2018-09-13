الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً حوثياً باتجاه نجران

المصدر: وام

دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من محافظة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة، بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن المالكي قوله إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت، الساعة 7:9 من مساء اليوم، الصاروخ الذي كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره داخل محافظة صعدة ولم ينتج عن اعتراضه أي إصابات.

وقال إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط نظام طهران في دعم الميليشيا الحوثية المسلّحة في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216) و(2231) وبهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، منوها إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (194) صاروخاً، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ومن يقف خلفها والذين يهربون هذه الصواريخ إلى الداخل اليمني ثم يقومون بإطلاقها بطريقة عشوائية على المدن والتجمعات السكانية وإرهاب المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة لن يفلتوا من العقاب، وسيتم ملاحقتهم حتى ينالوا جزاءهم، مشددا على أن هذا الفعل لا يزيد قوات التحالف إلا إصراراً على تخليص أبناء الشعب اليمني الشقيق من ميليشيا الحوثي الانقلابية وقطع دابر عمالتهم الفاضحة لأعداء الأمن الإقليمي والدولي.

