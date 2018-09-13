شاهد.. ماذا وجد الجيش اليمني داخل غرفة عمليات تابعة للحوثيين؟

المصدر: البيان الالكتروني

اقتحمت قوات الجيش اليمني غرفة عمليات واتصالات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة، أثناء التقدمات العسكرية التي يحققها الأبطال بالمحافظة.

وأوضح قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي، وفقًا للمركز الإعلامي أن غرفة الاتصالات والعمليات عثر عليها أبطال الجيش أثناء تقدمهم الميداني في وادي "آل بوجبارة" وكانت تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، وهي مكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام عدائية محددة.

وأضاف بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية كانت تستخدم هذه الغرفة السرّية لتنفيذ عملياتها العدائية والتواصل مع عناصرها الإرهابية في المواقع المختلفة، كما كانت تستخدم لإقامة اجتماعات قياداتها وفقا لصحيفة سبق.

وأكد قائد اللواء 84 مشاة أنه "عُثر في داخل الغرف على أجهزة اتصالات وموصلات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها للتواصل بين عناصرها، كما عثر على منشورات طائفية وصور لزعماء الجماعة الإرهابية.

وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي قد حررت، خلال اليومين الماضيين، مساحات واسعة من وادي "آل بو جبارة"، إضافة إلى تحرير مفرقي الجربة وأم الرياح الاستراتيجيين بمديرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة.