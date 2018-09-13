خالد بن سلمان: حزب الله يبقي لبنان رهينة للإرهاب الإيراني

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن «على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الشهيد الحريري المسؤولية ومعاقبتهم، ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير أوطاننا ونشر الفوضى فيها».

وقال في تغريدات عبر حسابه في «تويتر»: «بعد 13 عاماً من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رحمه الله، وباسل فليحان ورفاقهما، جدّدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربعة أعضاء مما يسمى بحزب الله، ولا يزال قاتلوه أحراراً مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران».