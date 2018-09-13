«الهلال» تغيث عائلة يمنية تعرضت لقصف حوثي

المصدر: الحديدة - وام

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الإغاثية لأسرة تعرضت لقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على منزلهم الواقع بإحدى مناطق مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن أصابه الأب وثلاثة من أبنائه إضافة إلى طفلة رابعة من عائلة ثانية.

تأتي هذه الجريمة الجديدة ضمن مسلسل جرائم الميليشيا ضد المدنيين خاصة الأطفال، وقد نتج عن القذيفة التي تم إطلاقها على حي سكني إصابة المواطن اليمني «مصلح سعيد الأهدل» وأبنائه الأطفال «خلدون وناذر ودعاء» الذين تتراوح أعمارهم بين عام وخمسة أعوام، إضافة إلى إصابة طفلة رابعة من عائلة ثانية تدعى نسرين لا تتجاوز الخامسة.

مساعدات إغاثية

وفي استجابة سريعة لحالتهم الإنسانية.. قدمت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» مساعدات إغاثية ومادية للمصابين وذلك للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها نتيجة انتهاكات ميليشيا الحوثي المتواصلة ضد المدنيين الأبرياء.

وقال حمد بن ضحي الكعبي نائب مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمصابين يأتي في إطار المسؤولية الإنسانية لدولة الإمارات تجاه الأشقاء في اليمن ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الاستهداف المتعمد و الممنهج من عناصر ميليشيا الحوثي للأسر اليمنية الآمنة.

وأضاف الكعبي إنه تم الوقوف على الاحتياجات الفورية للأسرة اليمنية ضحية القصف العشوائي للحوثيين وتلبيتها بما يضمن استقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة حدة الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها.

من جانبه، قال أدهم الشبحي نائب مدير مستشفى الخوخة الجراحي إنه تم استقبال الجرحى في حالة صحية صعبة جراء استهداف الحوثيين لهم بقذيفة هاون مباشرة أسفرت عن جروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، إضافة إلى كسور مضاعفة.. مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المصابين فور وصولهم إلى المستشفى وتقديم الخدمات العلاجية لهم حتى استقرت حالتهم الصحية.

اتهامات

اتهم محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني خلال إحاطة إعلامية له ميليشيا الحوثي بتعمد ضرب الأماكن المأهولة بالسكان بقذائف الهاون والكاتيوشا وضرب محطات الكهرباء وآبار المياه واستخدام المدنيين دروعا بشرية بالحديدة.