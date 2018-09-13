الإرياني: ندخل معركة الحسم على أكثر من صعيد

المصدر: عدن - وكالات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «إن العمليات العسكرية على الأرض تدخل مرحلة الحسم على أكثر من صعيد». وأضاف: في مدينة الحديدة التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للميليشيات حققت انتصارات كبيرة، وكذلك في محافظة صعدة، حيث أصبح الجيش اليمني على مقربة من معقل التمرد في منطقة جبال مران، بالتوازي مع التقدم الذي يحققه في محاور كتاف والملاحيظ وباقم باتجاه مدينة صعدة، وفي جبهات الراهدة وحيفان والكدحة بمحافظة تعز، إضافة إلى الانهيارات الكبيرة للميليشيات الحوثية في جبهة حيران ومستبأ وعبس بمحافظة حجة، التي تكتسب أهمية كبيرة في حسم معركة الساحل الغربي والسهل التهامي.

وتابع قائلاً: إن الميليشيات الحوثية بدأت في استخدام الاحتياطي من قواتها بعد عزوف الشعب ورفضه القتال في صفوفها، وهذا له مدلولات عسكرية، وهو مؤشر على قرب حسم المعركة. وأوضح: «لا بد من الإشادة والشكر والتقدير للدور الكبير والمساندة الأخوية الصادقة للجيش الوطني، لتحقيق الانتصارات التي يقدمها تحالف دعم الشرعية».