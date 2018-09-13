تفعيل الأمن

المصدر: عدن- سبأنت

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على ضرورة تفعيل دور قوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة.. مؤكداً أن قيادة وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً بإعادة إعمار البنية التحتية للمؤسسات الأمنية في المناطق المحررة من محافظة الحديدة، التي تعرّضت للدمار جراء الحرب التي شنها الانقلابيون وإعادة تفعيل أدوار ومهام مختلف الأجهزة الأمنية فيها، وفي مقدمتها قوات الأمن الخاصة.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، قائد قوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة العقيد صادق عطية.

ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى أن قيادة وزارة الداخلية ستعمل على تأهيل كوادر ومنتسبي قوات الأمن الخاصة في الحديدة؛ لتكون قادرة على القيام بمهامها الوطنية في حماية الأمن والدفاع عن مقدرات الوطن، بما يصب في مصلحة المواطنين في المناطق المحررة.

واستمع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من العقيد صادق عطية إلى متطلبات واحتياجات قوات الأمن الخاصة بالحديدة من تجهيز لمعسكرها ورفدها بكافة المعدات والآليات العسكرية، التي تمكّنها من القيام بمهامها في تأمين المناطق المحررة بالمحافظة.. مبدياً استعداده في تقديم كافة أشكال الدعم والاحتياجات لقوات الأمن الخاصة في محافظة الحديدة، وتأهيل معسكرها الخاص بكل احتياجاته اللازمة.