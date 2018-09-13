بن دغر يشيد بالانتصارات في الساحل الغربي

المصدر: تعز- صلاح صالح

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالانتصارات العسكرية النوعية التي حققها الجيش الوطني، ممثلاً بألوية العمالقة والمقاومة الوطنية بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي في هزيمة الميليشيا الانقلابية المدعومة إيرانياً في الساحل الغربي، وإحراز تقدم ميداني صوب محافظة الحديدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس، بقائد العمليات لألوية العمالقة في الساحل الغربي العميد أبو زرعة المحرمي، للاطلاع على مستجدات الانتصارات الميدانية في جبهة الساحل الغربي.

وأشاد بن دغر بالبطولات والتضحيات التي تسطرها قوات الجيش، ممثلة بألوية العمالقة والمقاومة في عملياتها العسكرية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، على امتداد الساحل الغربي في طريق تحقيق النصر الناجز باستعادة الدولة. وأكد أن تحرير الحديدة وإنهاء معاناة أهلها من الظلم والعبودية الذي تجرعته خلال الأربعة أعوام الماضية، على ميليشيا الحوثي، أولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة والجمهورية ورفع الجور الذي خيّم على شعبنا جراء هذا الانقلاب الدموي.