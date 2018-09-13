الكويت تدعو إلى إرغام الحوثي على تنفيذ القرارات

المصدر: نيويورك - سبأنت

أكدت دولة الكويت، على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في إجبار مليشيا الحوثي الانقلابية على التنفيذ الكامل لقرارات المجلس، بما يحقق أمن واستقرار اليمن، وتغليب الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.

وقالت الكويت في كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول اليمن، التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي «إن تغيب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غير المبرر عن المشاركة في جولة مشاورات جنيف حول اليمن، كان بمثابة حلقة في مسلسل انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية، المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأضاف أن جهود الحل السياسي لم تنجح حتى الآن «نظراً لتعمُّد غياب الانقلابيين عن المشاركة فيها».