اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة رابع بطلق ناري

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بدعوى إلقاء زجاجات حارقة على محطة محروقات بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من القدس الشرقية ألقوا زجاجات حارقة على محطة محروقات قريبة من مستوطنة معاليه ادوميم، ورفض الاحتلال إخلاء سبيلهم حيث مدد اعتقالهم.

فيما أصيب مواطن، برصاص الاحتلال، قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، وأطلق الاحتلال النار على مجموعة من الشبان قرب الحدود، ما أدى لإصابة أحدهم بجراح نقل على إثرها لمشفى بيت حانون لتلقي العلاج. وفي وقت سابق أطلق جنود الاحتلال النار صوب الشبان شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس دون إصابات.