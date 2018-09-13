واشنطن تحمل طهران مسؤولية أي هجوم تشنّه ميليشياتها في العراق

المصدر: واشنطن- وكالات

حذر البيت الأبيض إيران من أنه سيحملها مسؤولية أي هجوم قد تشنه ميليشيا تدعمها طهران ضد رعايا أميركيين أو مصالح أميركية في العراق.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنه «خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا هجمات خطرة في العراق، ولا سيما ضد قنصلية الولايات المتحدة في البصرة وضد مجمع السفارة الأميركية في بغداد».

وأضافت: إن «إيران لم تفعل شيئاً لوقف هذه الهجمات التي شنها وكلاؤها في العراق، الذين دعمتهم بالتمويل والتدريب والأسلحة».

وأكد البيان أن «الولايات المتحدة ستحمل النظام في طهران مسؤولية أي هجوم يؤدي لإصابة موظفينا أو لإلحاق الضرر بمرافق حكومة الولايات المتحدة. أميركا سترد بسرعة وبحزم للدفاع عن حياة الأميركيين».