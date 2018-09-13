المالكي: أي خطة لتوطين اللاجئين «مصيرها الفشل»

المصدر: رام الله - وكالات

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن أي خطة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين «سيكون مصيرها الفشل».

وذكر المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية أمس، أن فكرة توطين اللاجئين التي تطرحها الولايات المتحدة لن تنجح لأنها ليست قراراً أميركياً أحادياً ويخالف قرارات الشرعية الدولية، منوهاً إلى أن الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وهي الأردن وسوريا ولبنان ترفض أي فكرة لتوطينهم.

وأعلن المالكي أن الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة للتحضير لتصويت محتمل في الأمم المتحدة حول تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وقال بهذا الصدد «نريد أن يصوت أكبر عدد من الدول لصالح استمرار عمل أونروا وإفشال المخططات الإسرائيلية والأميركية لتصفية الوكالة».

وكان قد أعرب الوزير في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس عن ترحيبه بـ«مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق».