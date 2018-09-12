تعرض طائرة "مصر للطيران" لأضرار على مدرج مطار بلجراد

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت قناة "آر.تي.إس" التلفزيونية أنه تم إغلاق مطار "نيكولا تيسلا" في بلجراد، أمام حركة المرور صباح اليوم الاربعاء، بعد تعرض طائرة طراز "بوينج 737-800" تابعة لشركة "مصر للطيران" لأضرار أثناء هبوطها وتقطع السبل بها على مدرج المطار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت عدة إطارات خاصة بالطائرة التي يبلغ عمرها 11 عاما قد لحقت بها أضرار أثناء الهبوط ، بعد وقت قصير من هبوطها في الساعة الرابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش). وتظهر صور على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي رابضة على جسمها.

ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة ، ولم يصب أحد من طاقمها في الحادث.

وأصدر المطار بيانا، قال فيه إنه يعمل "لاخلاء مدرج الاقلاع والهبوط. لكن نقل الطائرة يتوقف على ظروف السلامة".

وتم تحويل مسار جميع الرحلات القادمة إلى مطارات في المنطقة، أو تأجيل موعد اقلاعها، وتم تأجيل مغادرة الطائرات حتى عصر اليوم على الأقل، طبقا للجدول عبر الانترنت.