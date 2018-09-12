مجلس الوزراء السعودي يتخذ عشرة قرارات وتوصيات

المصدر: جدة - وكالات

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، أمس، في قصر السلام بجدة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض، في بداية الجلسة، جملةً من التقارير عن مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن التمنيات بأن يكون مقدم العام الهجري الجديد انفراجاً لمختلف الأزمات، وإنهاءً لبؤر التوتر التي يشهدها العالم، وأن يكون عام خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، يتحقق خلاله بمشيئة الله تعالى الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

ووافق المجلس على عشرة قرارات خلال الجلسة، من بينها موافقته، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تعديل نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏‏‏ 36)، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر المجلس تشجيع مقاولي التشغيل على الاستفادة من العمالة المؤهلة المحلية من المواطنين أو غيرهم، للعمل لديهم في المجازر خلال موسم الحج.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية في شأن تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.