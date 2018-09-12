سفراء التحالف في موسكو: تقرير الخبراء غير حيادي

المصدر: موسكو - بنا

التقى سفراء دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والسفير اليمني في موسكو، أمس، رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر زولوتوف.

وقدّم السفراء خلال اللقاء ملاحظات حول تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان عن اليمن، الذي شمل الكثير من العيوب والادعاءات، ما أفقده الحيادية والمصداقية، وتعارضه مع القرارات الدولية والتقارير الأممية حول اليمن. وطلب السفراء دعم روسيا لسياسة دولهم الرافضة للقرار في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الذي سيعقد في جنيف الشهر الجاري. وتطرق سفير اليمن للسياسة المنحازة في التقرير بعدم وصف الانقلابيين بغير الشرعيين، ولم يورد تطرق التقرير للجرائم الإنسانية التي ارتكبها الانقلابيون منذ بداية الانقلاب ضد المدنيين، وعدم إشارة التقرير لضحايا الألغام الأرضية الممنوعة دولياً التي أدانها أمين عام الأمم المتحدة.

ولفت إلى تطورات الأوضاع في اليمن، مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بالحل السلمي للأزمة رغم تعنت الانقلابيين وإفشالهم مشاورات السلام الأخيرة في جنيف. ووعد المسؤول الروسي بأن بلاده ستأخذ كل الملاحظات المقدمة من السفراء العرب بجدية، وخصوصاً عند طرح التقرير للمناقشة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المقبلة.