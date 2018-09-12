تحذير أميركي من استخدام المجال الجوي الإيراني

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

أصدرت الولايات المتحدة إرشادات جديدة لشركات الطيران، تطالبهم بتوخي الحذر أثناء التحليق فوق المجال الجوي الإيراني، مفضلة الأجواء العراقية، رغم تحذيرها من السفر إليه.

وعللت واشنطن ذلك بمخاوف من نشاط عسكري، شمل اعتراض طائرة تابعة لشركة مدنية، لم يتم الكشف عن هويتها، من قبل مقاتلات إيرانية.

وجاء في الإرشادات المحدثة من إدارة الطيران الاتحادية إلى الشركات الأميركية، التي صدرت مؤخراً، بعد انتهاء صلاحية الإرشادات السابقة، أن هناك أيضاً أنشطة عسكرية مرتبطة بالصراع في سوريا، تنطلق من المجال الجوي الإيراني أو عبره.

وزادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران في مايو، وأعاد فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.

وقال مكتب خدمات الطيران، الذي يقدم معلومات عن سلامة المجال الجوي لشركات الطيران، إن العلاقة المتدهورة بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للرحلات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني.