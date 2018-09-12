استطلاع روسي: الحوثي مسؤول عن فشل جنيف

المصدر: دبي- البيان

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة «روسيا اليوم» مسؤولية ميليشيا الحوثي الإيرانية عن انهيار مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 5500 شخص مسؤولية الحوثي عن تعثر المسار السياسي بنسبة 80 في المئة. وتعد نتائج الاستطلاع عينة دولية للرأي العام العربي الذي يرى أن هذه الميليشيا أداة إيرانية لخلق الاضطرابات في اليمن والمنطقة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قد أعلن فشل مشاورات جنيف التي كان من المقرر أن تنطلق من السادس من الشهر الجاري، غير أن ميليشيا الحوثي رفض مغادرة صنعاء ووضع عدداً من الشروط التي لا تمت بصلة لجوهر المشاورات. وحملت الحكومة الشرعية ميليشيا الحوثي مسؤولية هذا الفشل، وانتقدت الأمم المتحدة على إصدارها بيانات ترضية في وقت سابق من أجل كسب ود الميليشيا الإيرانية.