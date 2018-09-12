المالكي يتهم أميركا بالتعدي على القانون الدولي

المصدر: Ⅶالقاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» يمثل هجوماً على القانون الدولي. وأكّد المالكي في اجتماع الجامعة العربية: «لقد بدأت الإدارة الأميركية بالهجوم على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي».

وتوقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ 2014 واتسعت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة باطراد منذ ذلك الحين. ويقول الزعماء الفلسطينيون إن آفاق الحل السياسي تدهورت منذ تولي ترامب السلطة، إذ انتهجت الولايات المتحدة سياسات تخدم مصالح حكومة الاحتلال. وقالت واشنطن الشهر الماضي إنها أوقفت بالكامل تمويلها للأونروا، وأمر ترامب بتوجيه 25 مليون دولار كان قد جرى تخصيصها لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية إلى وجهة أخرى.