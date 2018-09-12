تقرير حقوقي: 1592 مدنياً ضحايا الحوثي خلال 10 شهور

المصدر: Ⅶ جنيف - سبأنت

قُتل وأصيب 1592 شخصاً بينهم نساء وأطفال في مختلف المدن والمحافظات اليمنية خلال الفترة من سبتمبر 2017 حتى يونيو 2018، وذلك وفق إحصاءات التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد».

وأوضح «تحالف رصد»، في بيان أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الـ39 للمجلس بمدينة جنيف السويسرية، أن عدد القتلى المدنيين بلغ 939 بينهم 42 امرأة و92 طفلاً، وأصيب 653 آخرون بينهم نساء وأطفال، محمّلاً الميليشيا الحوثية الانقلابية المسؤولية عن النسبة الكبرى في تلك الانتهاكات، خاصة من خلال زراعتها للألغام وتدمير المنظومة الصحية والخدمية.

وأشاد تحالف رصد بتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الصادر أخيراً الذي تضمّن تفاصيل الانتهاكات لجميع الأطراف بشكل موضوعي ومنهجي.

وأوصى التحالف اليمني بتعزيز التنسيق والعلاقة مع منظمات المجتمع المدني اليمنية، ودعم جهودها ورفع قدرات العاملين فيها في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها إحدى أهم دعائم الرصد والتوثيق، وصولاً إلى وجود ذاكرة وطنية في سبيل تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، كما أوصى بتجديد الثقة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار تقديم الدعم لها.

إصابة مدنيين

وفي مواصلة الميليشيا جرائمها، أصيب العشرات من المدنيين في مدينة الدريهمي إثر قصف مدفعي شنّته ميليشيا الحوثي على منازلهم في المدينة الذي تسبب في تدمير عدد من المنازل.