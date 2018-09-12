الجنائية الدولية ترد على أميركا: سنواصل عملنا دون خوف

المصدر: لاهاي- وكالات

ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على التهديدات التي أطلقها، أمس، المستشار الأمني القومي الأميركي جون بولتون، التي وصف فيها المحكمة بأنها «جسد يحتضر» تعتبره الولايات المتحدة ميتاً، مهدداً بفرض عقوبات على قضاتها وملاحقتهم قضائياً في حال حققوا بالأنشطة الأميركية الإسرائيلية أو ضد أحد حلفائها، بأنها «ستستمر بنشاطها دون خوف».

المحكمة الدولية المستقلة في لاهاي بهولندا قالت، بأنها «ستواصل عملها دون خوف»، مشددة على أن المبدأ الذي يقودها هو سلطة القانون، وأضافت بأن «123 دولة تدعم المؤسسة المستقلة والموضوعية» وتابعت بأنها «ستستمر بأدائها لعملها وفقاً للمبادئ الأساسية والموضوعية».