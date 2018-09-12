الجزائر تعتذر للعراق عن هتافات «صدام حسين»

المصدر: الجزائر - وكالات

قدّمت الجزائر اعتذاراً رسمياً للعراق، إثر إقدام مشجعين جزائريين على إطلاق هتافات تمجّد صدّام حسين، خلال مباراة جمعت فريق اتحاد العاصمة الجزائري ونادي القوة الجويّة العراقي، أجبرت هذا الأخير على الانسحاب احتجاجاً.

وقدّمت اللجنة الأولمبية الجزائرية اعتذاراً رسمياً إلى نظيرتها في العراق، وقالت في بيان إن روابط التضامن والصداقة بين الشعبين لا يمكن أن تتأثر بتصرفات بعض الأنصار. بدوره، أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري محمد حطّاب في تصريح إعلامي أن هتافات المشجعين حادثة معزولة لا يمكنها أن تؤثر في العلاقة بين البلدين.

وشهدت المباراة بين الفريقين، التي جرت الأحد الماضي، في إطار بطولة الأندية العربية لكرة القدم، أجواء مشحونة بعد أن بدأ مشجعون جزائريون بالهتاف من مدرجات الملعب «الله أكبر، صدّام حسين».