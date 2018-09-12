انطلاق حملات انتخابات كردستان العراق

المصدر: Ⅶ بغداد - البيان

انطلقت حملات الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، المقرر لها 30 سبتمبر الجاري، أمس، بين أكثر من 700 مرشح من مختلف الأحزاب، يمثلون 28 قائمة انتخابية، من بينها قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعد أكبر الأحزاب الكردية في الإقليم.

وأحرز الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني المرتبة الأولى، مقارنة بباقي الأحزاب الكردية، في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 من مايو الماضي.

ويسعى الحزب كذلك للظفر بالنتيجة ذاتها في انتخابات الإقليم الذي يتألف من أربع محافظات، هي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وشابت الانتخابات العراقية مزاعم بالتزوير والفساد بسبب اعتماد نظام إلكتروني للعد والفرز، لكن إقليم كردستان قرر الإبقاء على العد اليدوي تفادياً لحصول أي خروق.

ويحق لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن في كردستان المشاركة في الاقتراع لانتخاب برلمان إقليمي جديد يتألف من 111 مقعداً.