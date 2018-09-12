لبنان: وقف تمويل وكالة الغوث تمهيد للتوطين

المصدر: القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، إنه «بعد اغتصاب القدس واعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي بقرار أميركي وصمت دولي وعجز عربي، أتانا قرار الكنيست الإسرائيلي بإعلان يهودية الدولة، واضعاً مصير فلسطينيي الداخل على محك التهجير القسري». وأضاف في كلمة الوزاري العربي: «نجتمع اليوم في القاهرة، حاضنة القضية الفلسطينية، إلا أنني في كل اجتماع حضرته لاحظت أن وضع القضية يزداد سوءاً، ووضعنا يزداد ترهلاً في دعمها، خاصة مع توالي الضربات الآتية من صفقة القرن، أو أقلّه السكوت عنها». وتابع: «جاء البارحة القرار الأميركي بوقف المساهمة في موازنة الأونروا، لتبدأ مرحلة إسقاط حق العودة، وإبقاء اللاجئين في الدول المضيفة تمهيداً لتوطينهم ودفن قضيتهم إلى الأبد».