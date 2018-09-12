الكويت تستضيف اجتماعاً عسكرياً لمواجهة التحديات

المصدر: Ⅶالكويت - وكالات

تستضيف الكويت اليوم أعمال اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيسي أركان جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى القيادة المركزية للجيش الأميركي.

وقال الجيش الكويتي في بيان صحفي، أمس، إن الاجتماع يسعى إلى تعزيز وتفعيل آلية العمل المشترك بين الدول المجتمعة، استكمالاً للخطوات التي تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة. وأضاف أن الاجتماع سيبحث العديد من المحاور، منها ما يتعلق بالشؤون الأمنية والإقليمية بالمنطقة ومحاربة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى مواضيع ذات صلة تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة مختلف التحديات لضمان أمن واستقرار دول المنطقة.

ويأتي الاجتماع عقب اجتماع جرى أول من أمس، جمع كل رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، ناقش سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاع المشترك للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون التي تأتي ترجمة لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول، في العمل على تعزيز أواصر التعاون والإخاء بينهم في مختلف الأصعدة والمستويات.