السودان: وقف تمويل الأونروا يشكل تحدياً خطيراً

المصدر: القاهرة - وكالات

اتّهم وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إسرائيل بالاستمرار في ممارساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرارها في الاستهتار بالقرارات الدولية.

وطالب الوزير السوداني، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، معتبراً أن قرار واشنطن بوقف تمويل الأونروا يشكل تحدياً خطيراً، ويستهدف تقويض حق اللاجئين، ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأمة العربية تواجه تحديات كثيرة، منها الأزمة اليمنية التي تتطلب تسوية سياسية شاملة تحقق مصالح جميع الأطراف، وتقوم على المرجعيات الشرعية الثلاث «المبادرة الخليجية والحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216»، منوهاً إلى جهود التحالف العربي لتحقيق الاستقرار في اليمن.