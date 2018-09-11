الكويت: لا وجود لحالات كوليرا قادمة من العراق

المصدر: الكويت ـ وكالات

نفت وكيل وزارة الصحة الكويتية د. ماجدة القطان وجود حالات كوليرا قادمة من العراق، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن.

وأكدت القطان في بيان أمس عدم ورود أية تعليمات من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة عن تفشي مرض الكوليرا في العراق.

وقالت إن الوزارة قامت بتوفير كواشف وإمكانات مخبرية خاصة بتشخيص الحالات المشتبهة للمرض وتم تعميم الإجراءات المطلوبة لأخذ العينات والتشخيص المخبري على جميع الجهات العلاجية المعنية.

ولفتت إلى متابعة الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، داعية المسافرين إلى العراق بضرورة تأجيل السفر حرصاً على صحتهم في الوقت الراهن خاصة الأطفال دون الخامسة والأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة والنساء الحوامل.

وطالبت القطان القادمين من العراق بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي عند ظهور أعراض الإسهال خلال سبعة أيام من تاريخ عودتهم.

وشددت القطان على أهمية تجنب مصادر المياه والأكل غير المأمونة مع ضرورة اتباع الإرشادات الصحية التي يتم توزيعها على المسافرين للعراق.