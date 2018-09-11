استئناف جلسات قضية رفيق الحريري في لاهاي اليوم

المصدر: لاهاي - وكالات

تشهد لاهاي استئناف محاكمة غيابية اليوم لأربعة متهمين يشتبه في ضلوعهم بالهجوم الذي أدى لمقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بعد 13 عاماً من وقوع الانفجار الذي أودى بحياة 21 آخرين.

ويواجه الأربعة وهم أعضاء في ميليشيات حزب الله المسلحة اتهامات بالتخطيط للهجوم الذي وقع في بيروت عام 2005، وجرّ البلاد تقريباً مرة أخرى نحو الحرب الأهلية.

ولا يزال المتهمون الأربعة، وهم: سالم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، فارّين وتجري محاكمتهم غيابياً.

وأقيمت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بدعم من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية آنذاك، لتعمل على التحقيق في حادثة مقتل الحريري وملاحقة الجناة فيها.

ووفق تقارير إعلامية التي عرضت بالتفصيل ما سيجري خلال هذه المرحلة وصولاً إلى تحديد المدانين، فإن المرافعات في المرحلة الثالثة ستستغرق بين 10 أيام وأسبوعين.

وتعلن في نهايتها غرفة الدرجة الأولى اختتام جلسات المحاكمة لينعزل قضاتها من أجل المذاكرة التي قد تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري فلا يصدر الحكم إلا عام 2019.