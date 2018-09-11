أبو الغيط يحمّل الحوثي مسؤولية استمرار الصراع

المصدر: Ⅶ العين الإخبارية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، آخر تطورات الوضع في اليمن في ضوء إفشال الحوثيين الانقلابيين للجولة الأخيرة للمفاوضات بسبب تخلّفهم عن الحضور.

وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استمع لعرض من الوزير اليمني خلال لقائه بمقر الأمانة العامة للجامعة، حول مجرى العمليات العسكرية في الساحل الغربي، وعلى الجبهات الأخرى.

وأكّد الوزير أن الذرائع التي طرحتها ميليشيا الحوثي للتغيب عن مباحثات جنيف تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنهم لا يرغبون في أي حل سلمي. وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام اتفق من جانبه مع هذا التقدير، مشيراً إلى أن إرادة التوصل إلى حلول وسط ما زالت غائبة لدى الطرف الحوثي.

وأضاف أن الأمين العام أعرب أيضاً لليماني عن إيمانه الكامل بضرورة استعادة الشرعية في اليمن من خلال حل سياسي يقوم على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، مُحملاً الميليشيا الحوثية المسؤولية عن استمرار الصراع ومعاناة الملايين من سكان اليمن ممن يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية.