مساعدات إغاثية كويتية إلى نازحي الحديدة

المصدر: Ⅶ لحج - سبأنت

دشّن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، أمس، توزيع مساعدات إغاثية ينفذها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي لنازحي الحديدة في مخيم الرباط بمديرية تبن محافظة لحج.

وأشاد محافظ لحج بالدور الكبير التي تقوم به دولة الكويت، ممثلة بالهلال الأحمر الكويتي من خلال تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرب في محافظة الحديدة.

من جانبه، أشار منسق الإغاثة الإنسانية بمحافظة الحديدة عادل المكرشب، إلى أن المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي يهدف للتخفيف من معاناة أبناء الحديدة التي لحقت بهم بسبب الممارسات الهمجية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإيرانية.