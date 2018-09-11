الاحتلال يطلق الرصاص على مسير بحري في غزة

المصدر: غزة- وكالات

أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في المسير البحري شمالي قطاع غزة برصاص الاحتلال، الذي استهدف المركب في عرض البحر بشكل مباشر، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاختلال وابلاً من قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.

وحاول عدد من الشبان المتظاهرين اختراق السياج البحري قرب شاطئ «زكيم»، حيث واجهتم قوات الاحتلال بإطلاق مستمر للرصاص الحي.

وكان المسير البحري السابع لكسر الحصار عن قطاع غزة، انطلق بمشاركة نحو 55 قارباً من ميناء غزة، باتجاه مخيم العودة قرب شاطئ زكيم شمالي قطاع غزة.

واحتشد العشرات من الفلسطينيين في مخيم العودة قرب شاطئ زكيم، حيث قابلتهم الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه المسير البحري، وإطلاق وابل من قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.