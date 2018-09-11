إحباط هجوم إرهابي في عدن

المصدر: عدن - البيان

أحبطت أجهزة الأمن اليمنية هجوماً إرهابياً كان يستهدف العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بسيارة مفخخة كانت قادمة من محافظة لحج.

وذكر الإعلام الأمني أن أمن محافظة لحج، بقيادة العميد صالح السيد، مدير أمن المحافظة، أحبط عملية إرهابية بسيارة مفخخة كان سائقها الانتحاري بصدد الدخول إلى العاصمة المؤقتة لاستهداف أحد المواقع.

وحسب المصدر، فإن عناصر أمن لحج اشتبهوا بالسيارة وأقفوها وباشروا مهام تفتيشها، إلا أن رجلين، يرتديان زياً نسائياً كانا فيها، وفرا بها بسرعة جنونية قبل أن تقوم قوة أمنية بملاحقتها، ما أدى إلى انقلابها عند مفرق بريد محافظة لحج، ومقتل أحد الشخصين اللذين كانا على متنها، فيما تم القبض على الآخر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وقام المعنيون بمعاينة السيارة وإبطال مفعول المتفجرات التي على متنها.