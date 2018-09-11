السلطة تتعهد بسداد عجز التمويل الأميركي لمستشفيات القدس

المصدر: رام الله- وكالات

تعهدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، بسداد العجز الناجم عن وقف التمويل الأميركي لمستشفيات القدس المحتلة.وقال رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمدالله، إنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، ستقوم الحكومة بسداد العجز الناجم عن وقف التمويل الأميركي لمستشفيات القدس، كما ستقوم بمسؤولياتها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية والطارئة، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض الدعم الخارجي 70%، إلا أن الحكومة قادرة على تدبير حاجات الشعب، وأنها لن تقايض الثوابت الوطنية بالمال السياسي.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مهرجان العنب الفلسطيني، أمس، «نلتقي ونحن نخوض مواجهة شرسة مع الابتزاز والانحياز الأميركي المطلق للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ورغم ذلك لن نتنازل عن ثوابتنا الوطنية».