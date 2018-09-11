استكمال التحرير

المصدر: الرياض - سبأنت

أكّد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن صالح، أن القيادة السياسية ماضية في استكمال عملية التحرير حتى بسط سيطرة الدولة على كل شبر في اليمن وتخليص اليمنيين من معاناتهم التي تسبب بها الحوثيون.

وشدّد نائب الرئيس خلال لقائه، أمس، قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل محمد حنتف، على ضرورة توحيد الصف والتفاف كل أبناء الشعب اليمني خلف قيادة الشرعية بما يؤسس لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

واطلع نائب الرئيس من قائد اللواء الأول حرس حدود، على سير العمليات العسكرية والانتصارات المتتالية التي يحققها أبطال اللواء في اليتمة وخب والشعب بمحافظة الجوف.

وثمّن الفريق الركن علي محسن، جهود وتضحيات أبطال الجيش وإسناد ودعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أثمرت في تحقيق انتصارات كبيرة.

من جانبه، أطلع قائد اللواء الأول حرس حدود، نائب رئيس الجمهورية على المستجدات الميدانية وانتصارات أبطال الجيش في قطاع اليتمة وخب والشعف بمحافظة الجوف، معبراً عن شكره لاهتمام نائب الرئيس ومتابعته المستمرة لكل التطورات الميدانية والعسكرية في مختلف الجبهات.