المغرب تطالب «فيسبوك» بحذف صفحة باسم وزير الخارجية

المصدر: ■ الرباط- البيان

راسلت وزارة الخارجية المغربية إدارة الفيسبوك، داعية إياها حجب حساب «غير حقيقي» لوزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

وقالت صحيفة «المساء» المغربية نقلاً عن مصادرها، إن الوزارة بعثت برسائل إلى إدارة الفيسبوك لإلغاء الحساب الذي ما إن ظهر حتى استقطب صحافيين وشخصيات سياسية.

ويظهر الحساب صورة بوريطة، بالإضافة إلى مساره المهني والأكاديمي ومسيرته في وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، شددت على أن الوزير بوريطة لا يتوفر على أي حساب أو صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في تغريدة على «تويتر»: «ننهي إلى علم متتبعيها الأوفياء أن بوريطة لا يتوفر على أي حساب رسمي أو شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضافت الوزارة، أن أي ادعاء من أي جهة كانت يخالف ذلك، يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.