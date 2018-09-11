بن سحيم: تنظيم الحمدين يعبث بنا

المصدر: دبي - البيان

قال سلطان بن سحيم آل ثاني: إن تنظيم الحمدين يجيّر قانون الجنسية والإقامة لصالح الأجانب، ويتجاهل مصالح القطريين. وفي صفحته على موقع «تويتر»، كتب بن سحيم «التجنيس لا يتوقف.. الإقامة مفتوحة على مصراعيها.. قوانين تصدر ضد مصالح القطريين.. منفعة الأجانب مقدمة على المواطنين.. كل هذا لمصلحة النظام ولجذب التعاطف الغربي»، مضيفاً أن قادة هذا النظام «يعبثون ببلادنا ويظنون أنهم يحاصرون أزمتهم».

وأضاف بن سحيم في تغريدة ثانية متسائلاً: «أي نظام هذا الذي لا يراعي منفعة مواطنيه ويضع مصلحتهم في المرتبة الأخيرة؟! أي نظام هذا الذي يبحث عن الرضا الكاذب لدى الغرب ولا يهتم بانعكاس قراراته على سيادة الدولة؟!». وأكد أنهم «يفعلون ذلك وكأن بلادنا في حاجة لمزيد من الاختلال في التركيبة السكانية.. لك الله يا قطر».