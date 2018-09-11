مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن عيادة في الخوخة

المصدر: Ⅶ الخوخة - سبأنت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بمديرية الخوخة في الحديدة، العيادة الطبية ومشروع المياه والإصحاح البيئي.

وأوضح المنسق العام للإغاثة والشؤون الإنسانية في محافظة الحديدة عادل المكرشب، أن تدشين عمل العيادة الطبية سيسهم في تحسين المستوى الصحي للنازحين في المديرية، مشيراً إلى أن مشروع العيادة المتكاملة سيقدم الخدمات من خلال كوادر طبية في مجالات الأطفال والجراحة العامة والنساء والولادة وقسم طوارئ وصيدلية على مدار الساعة.

وأشار عضو مجلس أمناء مؤسسة طيبة للتنمية صالح با ناعمة إلى أن مشروع المياه والإصحاح البيئي يتضمن خزانات مياه صحية ومياهاً صالحة للاستخدام.