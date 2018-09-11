أزمة دبلوماسية بين العراق والجزائر بسبب هتاف لصدام حسين

المصدر: الجزائر - بغداد، وكالات

تسببت مباراة في كرة القدم جمعت أول من أمس بين فريقي اتحاد الجزائر وضيفه القوة الجوية العراقي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، في نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين، بسبب هتافات بعض الجماهير الجزائرية التي اتخذت طابعاً سياسياً تجاه العراق، بعدما قامت الجماهير بالهتاف باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية أمس بياناً استنكرت فيه سلوك بعض الجماهير الجزائرية خلال المباراة، والذين وصفهم البيان بـ«المغرضين»، معتبراً أن هتافات أنصار فريق اتحاد الجزائر «أساءت إلى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين».

ولم يتوقف بيان وزارة الخارجية العراقية عند الاستنكار، حيث أعلنت بغداد عن استدعاء السفير الجزائري وأبلغته احتجاج ورفض العراق حكومة وشعباً لما بدر من بعض الجماهير الجزائرية.

وحمّلت وزارة الخارجية العراقية السلطات الجزائرية مسؤولية حماية المواطنين العراقيين المتواجدين بالجزائر، ودعت إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الشعب العراقي المحب لأشقائه الجزائريين؛ والذي كان وما زال مثالاً ونموذجاً في التعامل الأخوي بعيداً عن أي لغة طائفية.

ودعا بيان الخارجية العراقية إلى «الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة شعبنا العزيز في تلميع الوجه القبيح للنظام الديكتاتوري الصدامي البائد»، كما جاء في البيان، في وقت لم يصدر فيه بعد أي موقف جزائري رسمي.

وكانت مباراة اتحاد الجزائر والقوة الجوية، التي أقيمت بملعب عمر حمادي بالعاصمة الجزائرية، شهدت قبل نهايتها بأقل من 20 دقيقة مغادرة لاعبي الفريق العراقي أرض الملعب، بعد أن ردد أنصار اتحاد الجزائر عبارات فيها «اسم الرئيس العراقي السابق صدام حسين»

في المقابل عبر عدد من أنصار فريق اتحاد الجزائر عن تفاجئهم من ردة فعل اللاعبين العراقيين بالانسحاب من المباراة.

وأكد عدد من أنصار الفريق الجزائري أن الشعارات التي أطلقوها لم يكن القصد منها الإساءة أو استفزاز الضيف العراقي، وأنها كانت عن حسن نية، فيما أعربت اللجنة الأولمبية الجزائرية عن اسفها لتصرفات بعض مشجعي نادي اتحاد الجزائر.

من جانب آخر، سارع عدد كبير من الجزائريين للدعوة إلى ضرورة احتواء الأزمة مع العراق، وأجمعت تعليقات الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على «التأكيد على حب العراق وعلى التاريخ المشترك بين الشعبين والبلدين منذ الثورة الجزائرية ومكانة العراق وشعبه في قلوب الجزائريين».