روسيا تُطلع مجلس الأمن اليوم على نتائج قمة طهران

المصدر: موسكو - أ ف ب

طلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن لإطلاعه على ما توصلت إليه القمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا التي عقدت الجمعة الماضي في طهران لبحث مصير إدلب.

ومن المتوقع أن يلتئم مجلس الأمن اليوم من أجل الاستماع للإحاطة الروسية في وقت تستعد القوات السورية، مدعومة من روسيا وإيران، لعملية عسكرية كبرى من أجل استعادة إدلب، آخر معقل مقاتلي المعارضة في سوريا.

والجمعة فشل رؤساء إيران وتركيا وروسيا في التوصل إلى اتفاق يجنب المحافظة هجوماً واسع النطاق.

وفي اجتماع خاص لمجلس الأمن حول إدلب عقد الجمعة بمبادرة من واشنطن، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة تشكل «هدفاً مشروعاً للتصفية».

وتخشى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين في الهجوم المرتقب على إدلب.

وأعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في رسالة إلكترونية اطلعت عليها أن اجتماع اليوم الثلاثاء سيخصص لـ«إطلاع أعضاء المجلس على نتائج» قمة طهران التي عقدتها الدول الراعية لمحادثات أستانة.