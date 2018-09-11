24 نوفمبر موعداً للانتخابات البرلمانية في البحرين

المصدر: المنامة - وام

أعلنت البحرين اعتزامها إجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) في 24 نوفمبر المقبل، وذلك وفق أمر ملكي صدر أمس.

وأوردت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أصدر أمراً ملكياً بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.

وقالت إن المادة الأولى من الأمر الملكي نصّت على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 24 نوفمبر المقبل.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، أوضح الأمر الملكي الصادر أن الإعادة تجرى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر المقبل.

كما ستجرى الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب فإن الإعادة تجرى يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر المقبل.

وجاء في المادة الثانية أنه «يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر حتى يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر المقبل، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة».

في سياق متصل، وجَّه الملك حمد بن عيسى خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر الصخير، الحكومة إلى تهيئة كافة عناصر النجاح وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية لضمان إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة، منوهاً إلى الوعي الوطني المسؤول الذي يتمتع به البحرينيون في الإقبال على هذه الانتخابات والمشاركة فيها لاختيار الأكفأ.

ونقلت (بنا) عن د. ياسر بن عيسى الناصر، الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني، قوله إن الملك أكد الحرص على الاستمرار في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في المملكة، منوهاً إلى أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني والتي ستشهد استحقاقاً نيابياً مقبلاً متمثلاً في انتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس.

وأشار العاهل البحريني إلى أن 16 عاماً من العمل النيابي تشكِّل مكسباً ورصيداً مهماً في تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية، مجدداً التأكيد الثابت على المضيّ قدماً في المشروع الإصلاحي المستمر.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة ستهيّئ كل الإمكانات وتوفر التسهيلات التي تدعم سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويُسر أمام الناخبين في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة.