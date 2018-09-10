أميركا تغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

المصدر: وكالات

أعلنت الولايات المتحدة ، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدعوى رفض القادة الفلسطينيين التحدث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعدم اجراء مفاوضات سلام مع دولة الاحتلال.

وقالت الناطق باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت في بيان "منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة تسمح ببدء مفاوضات مباشرة ومهمّة مع إسرائيل" مؤكدة أن واشنطن سمحت حتى الآن للفلسطينيين بابقاء بعثتهم الدبلوماسية كي يبذلوا جهوداً للسلام.

وأضافت "على العكس، انتقد قادة منظمة التحرير الفلسطينية الخطة الأميركية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها ورفضوا التحدث مع الحكومة الأميركية بشأن جهودها من أجل السلام".

ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات القرار، واصفاً هذه الخطوة المتعمدة بالهجمة الأميركية التصعيدية المدروسة التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال وجرائمه.

في الاثناء يبحث وزراء الخارجية العرب "الثلاثاء" نتائج التصعيد الأميريكي ضد السلطة الفلسطينية بوقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( اونروا) .

ويناقش الوزراء خلال اجتماعهم في دورة عادية لمجلس الجامعة العربية برئاسة الدرديري محمد احمد وزير خارجية السودان وبمشاركة 16 من وزراء الخارجية العرب ، تداعيات القرار الامريكي على (الأونروا) المعنية بشؤون اللاجئين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية لأبناء قطاع غزة والضفة الغربية ومساعدة اللاجئين في الأردن وسورية ولبنان ونتائج اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن .

يذكر أن مفوض عام الاونروا بيير كرينبول سيشارك في اجتماعات وزراء الخارجية وسيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية ويلتقي عددا من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماعات كما انه التقي اليوم الاثنين مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .