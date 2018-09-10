الطيب: الأزهر يقوم بدوره في نشر السلام والتواصل مع قادة الأديان

المصدر: وام

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن الأزهر يقوم بدوره في نشر السلام والتواصل مع قادة الأديان حول العالم، انطلاقا من رسالته ومنهجه الذي يؤمن بالتعددية ويدعو لقبول الآخر، وأن الأديان جاءت لخير الإنسانية وسلامها وليس لتغذية الحروب والنزاعات.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير التنمية المجتمعية بكازاخستان، دارفان كاليتاليف، خلال زيارته للقاهرة.

وأبدى الأمام الأكبر استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم لكازاخستان في المجالات العلمية والدعوية، من خلال زيادة عدد المنح المقدمة لطلاب كازاخستان للدراسة في الأزهر الشريف، وتدريب الأئمة الكازاخيين على التعامل مع القضايا المعاصرة كالتطرف والإرهاب.

وأوضح كاليتاليف أن بلاده تتابع عن كثب جهود فضيلة الإمام الأكبر وتحركاته لنشر السلام ومد جسور الحوار والتعاون بين الأديان.