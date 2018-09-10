وفد «الهلال» الإماراتي يتفقد أحوال مستشفى الدريهمي

المصدر: Ⅶ الحديدة - وام

اطلع وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة حمد بن ضحي الكعبي، نائب مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، خلال تفقده أقسام مستشفى الدريهمي في محافظة الحديدة على احتياجاته الطبية والفنية الضرورية، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر للقطاع الصحي اليمني وخاصة في الساحل الغربي، لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة معاناتهم جراء انتهاكات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

ولبى وفد الهلال الأحمر - خلال الزيارة - متطلبات المرضى اليمنيين ضحايا أيادي الشر الحوثية، وقدم الدعم الفوري اللازم لأسرهم بما يعزز قدراتهم على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وقال حمد الكعبي إن زيارة مستشفى الدريهمي والوقوف على احتياجاته، تأتي ضمن جهود الهلال الأحمر الإماراتي المستمرة لدعم القطاع الطبي اليمني من خلال تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والأدوية الحديثة، مؤكداً أن المناطق المحررة حديثاً من قبضة ميليشيا الحوثي تتصدر الأولويات من حيث تأهيل القطاعات الحيوية وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأضاف الكعبي إن الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعم القطاع الصحي وتعزيز قدراته في المناطق المحررة حديثاً بالساحل الغربي لخدمة أبناء اليمن الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي الموالية لإيران التي تستهدف قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتدميرها بشكل عشوائي.

من جانبه، عبر الدكتور عاهل أحمد أبو بكر مدير مستشفى الدريهمي عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة والاطلاع على احتياجات المستشفى والمرضى، وخاصة أنها تأتي في هذا الوقت الصعب حيث تمارس ميليشيا الحوثي الإيرانية انتهاكات متواصلة ضد المدنيين. وأضاف إن تأهيل القطاع الصحي ورفده بالأجهزة والمعدات الحديثة في المديريات اليمنية المحررة بالساحل الغربي والقرى التابعة لها يمثلان إنجازاً مهماً في تخفيف آثار الدمار الذي خلفته ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من على كاهل أبناء اليمن.

من جهتهم، تقدم أهالي مديرية الدريهمي بالشكر لدولة الإمارات على مواقفها التاريخية التي لا تنسى، وجهودها الكبيرة في خدمة أبناء اليمن من خلال مد يد العون والمساعدة على تنمية مختلف القطاعات ولا سيما في ما يتعلق بالصحة، مثمنين العمل الذي أقدمت عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال تأهيل مستشفى الدريهمي كامتداد لأعمالها الخيرية الكبيرة التي تقوم بها في محافظة الحديدة على وجه الخصوص واليمن بشكل عام.