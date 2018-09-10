السيسي: 30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف

المصدر: Ⅶ القاهرة- البيان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، واعداً بتقديم دولة بشكل مختلف في 30 يونيو 2020 ، جاء ذلك خلال كلمة له أمس في حفل افتتاح مشروع الطريق الدائري الإقليمي، وعدداً من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تشمل: محور طما (أسيوط /‏‏‏ سوهاج)، وكوبري قوص بقنا وكوبري برج العرب وكوبري بلطيم.

وقال السيسي خلال كلمته: «إن شاء الله خلال الأيام المقبلة سنشهد افتتاح مشروعات جديدة، بما يؤكد أن الدولة متمثلة في الحكومة ووزارتها تسير على الطريق الصحيح، والقوات المسلحة تسهم في إطار كونها جزءاً من الدولة المصرية وأرجو أن تكون معدلات العمل بالمحاور على النيل».

وأضاف الرئيس المصري: «30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي أنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر.. العمال في الشركات ولاد مصر، وكل اللي بيشتغل في الموضوع ده شركات قطاع عام وخاص، وغالبيتها قطاع خاص».

وحرص السيسي خلال الافتتاح، على إصدار مجموعة من التوجيهات والتكليفات للحكومة والمحافظين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومنها: سرعة صرف تعويضات للمواطنين ممن تم نزع ملكية أراضيهم، وإزالة كل التعديات والمباني على حرم الطرق والمحاور المرورية الجديدة بعد تعويض أصحابها، لمنع انتشار العشوائيات على جانبي هذه الطرق والمحاور، وتدبير الأموال والميزانيات، لتنفيذ وتطوير شبكة الطرق والمحاور كلاً في محافظته، وسرعة الانتهاء من إجراء تعديلات في كوبري محور التعمير بالإسكندرية، فيما أعلن إطلاق مسابقة لتطوير الطرق في مدة من 3 لـ6 أشهر.

في الأثناء، تنظم وزارتا الدفاع والإنتاج الحربى وشركة «كلاريون إفينتس» الإنجليزية العالمية للدفاع والأمن، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إدكس 2018»، تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.ويشارك في فعاليات المعرض أكثر من 300 شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية في مجال الصناعات الدفاعية.