وفد يمني يطّلع على سير عمل مشروع «مسام» لنزع الألغام

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قام وفد يمني، يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية ومدير أمن محافظة مأرب، أمس، بزيارة لمقر المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام».

وأفاد المكتب الإعلامي لمشروع «مسام»، في بيان أمس، خصّ به «البيان»، بقيام وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم بن عبود ومعه مدير أمن محافظة مأرب العميد عبد الملك المداني، وقائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبد الغني شعلان، ومدير البرنامج الوطني للألغام العميد الركن أمين عقيلي، بزيارة تفقدية لمقر مشروع «مسام» للوقوف عند آخر إنجازات المشروع.

وخلال الزيارة، اطلع وكيل وزارة الداخلية والوفد المرافق له على سير عمل مشروع مسام ومدى الإنجاز الذي تحقق على مستوى تأهيل وتدريب وإنزال الفرق الميدانية، ونزع ما يقارب الألفي لغم منذ انطلاق المشروع.

وطالب الوفد الزائر من إدارة المشروع السعودي لنزع الألغام، زيادة التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين تحركات الفرق التابعة للمشروع وسلامة تنقلاتهم.

من جانبه، عبّر المدير العام لمشروع مسام أسامة القصيبي عن سعادته بزيارة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود والوفد المرافق له لمقر مشروع مسام، مبدياً تعاونه الكبير مع وزارة الداخلية وضرورة رفع مستوى ذلك التعاون والتنسيق بين المشروع والوزارة بما يضمن سلامة طاقم المشروع والفرق الميدانية التابعة له. وأكد القصيبي أنه يؤيد الاحتياطات الأمنية التي تسعى لها وزارة الداخلية اليمنية بما لا يتعارض أو يعطل سير العمل ويعيق تحركات الفرق الميدانية.