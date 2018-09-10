الإرياني: مشروع الحوثي يرمي لتحويل اليمن ساحة نفوذ إيراني

المصدر: عدن - البيان

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر بن مطهر الإرياني‏، في تغريدة على «تويتر» أن «دعوة ‏قائد الميليشيا الحوثية الإيرانية إلى مشروع مليون قتيل يمني يرمي لفرض حلمه في الولاية والإمامة واستمرار تسلطه على رقاب اليمنيين، وتحويل اليمن إلى ساحة نفوذ إيراني لإقلاق أمن دول المنطقة، معلناً أن شهيته للحرب والدماء مفتوحة رغم كل الخراب وسيل الدماء المتدفق منذ انقلابه المشؤوم».

وأضاف الارياني في تغريدة أخرى: ‏يدعو قائد الميليشيا الحوثية الإيرانية اليمنيين للتضحية بمليون قتيل، والاستعداد لخمسين عاماً من الحرب والدمار والفقر والجوع والمرض وانقطاع الخدمات، وتوقف المرتبات، والقطيعة مع العالم الخارجي، كاشفاً حقيقة المشروع الذي يحمله لهذا الجيل والأجيال المقبلة، فهل سيستمر اليمنيون في صمتهم؟!.

واختتم الوزير الإرياني سلسلة تغريداته بالقول: ‏هذا هو الفرق بين الميليشيا الحوثية الإيرانية التي تقتل الشعب وتدمر الاقتصاد وتوقف التعليم، وينتشر الفقر والجوع والمرض بسبب إهمالها غير آبهة بحياة اليمنيين، وبين الدولة التي تبني وتعمر وتخلق فرص العمل وتصرف المرتبات وتهتم بالتعليم والصحة والطرقات وتبني جسوراً من العلاقات الدولية.