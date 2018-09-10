التحلي باليقظة

المصدر: الرياض ـ سبأ نت

أكد نائب الرئيس اليمني، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن علي محسن صالح على أهمية رفع اليقظة والتعزيز المتواصل للجاهزية القتالية والعسكرية لمختلف قطاعات ووحدات القوات المسلحة، لتأدية مهامها وواجباتها المنوطة بها في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وجاءت تصريحاته خلال لقائه أمس قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن بحري عبدالله النخعي، وقائد قوات خفر السواحل العميد الركن خالد القملي، مشدداً على أهمية إعادة مكانة ودور القوات البحرية والدفاع الساحلي من خلال إعادة بنائها وتجهيزها وتأهيل كوادرها ومنتسبيها، والتحلي بالضبط والربط العسكري لتحقيق النجاحات والانتصارات المطلوبة. وأكد اهتمام الرئيس عبدربه منصور هادي بتقديم كل الدعم في هذا الإطار، من خلال تأهيل البنى التحتية وتوفير الإمكانات المتاحة، مستعرضاً جهود مكافحة التهريب والقرصنة.