دعوة إلى تحرك عربي ضد القرار الأميركي بوقف تمويل «الأونروا»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

دعا عبد المحمود عبد الحليم سفير دولة السودان في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية إلى تحرك عربي عاجل للتعامل مع آثار القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من عجز تمويلي.

وقال عبد الحليم في كلمته في افتتاح الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي تترأسها بلاده، إن هذا العجز يؤثر في الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني، ولابد من ضمان توفير الحقوق التعليمية والاجتماعية والصحية والإنسانية الذي ظلت تقدمها الأونروا للملايين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن القرار الأميركي بوقف تمويل وكالة الأونروا جاء محبطاً ليضاف لبقية القرارات التي اتخذتها واشنطن مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها بإسرائيل للقدس. وقال عبد الحليم إنه «إذا كان قرار وقف تمويل الأونروا القصد منه تصفية قضية اللاجئين وتقويض حق العودة، فإننا نؤكد أن تحقيق سلام عادل وشامل رهين بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وضمان حقوق اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى وفقاً لما أقرته مبادرة السلام العربية».

وأكد ضرورة كسر الجمود الحالي وانسداد أفق الحل السياسي حتى يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد عبد الحليم، التزام السودان بقضايا الأمة، مشيراً إلى نجاح بلاده في التوصل لاتفاقية السلام في جنوب السودان، وتجري مشاورات حالياً لعقد اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا في الخرطوم.