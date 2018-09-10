تدمير شبكة أنفاق لبقايا «داعش» في نينوى

المصدر: بغداد - البيان

شنت قوات الأمن العراقية عملية استباقية جنوبي الموصل، أسفرت عن كشف وتدمير عدد من الأنفاق والمضافات الخاصة ببقايا تنظيم داعش الإرهابي، مع ترجيحات بمقتل عدد من عناصر التنظيم داخل تلك الأنفاق عند تدميرها، وبالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تنفيذ العملية في محيط ناحية الشورة ( 45 كيلومتراً جنوب الموصل)، وبعمق منطقة الجزيرة المتاخمة لها، مشيرة إلى أن هذه العملية، تهدف أيضاً إلى منع بقايا الدواعش من تكوين نقطة ارتكاز في منطقة الجزيرة الصحراوية جنوب وجنوب غرب نينوى، التي هي منطقة شاسعة جداً، ويضطر العدو إلى تأمين محطات للاستراحة فيها أو لتخزين المؤن والأسلحة وغيرها، والقوات الأمنية عازمة على تطهير هذه المناطق بالكامل بالرغم من الظروف الجوية الصعبة صيفاً وشتاءً».