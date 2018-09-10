المصدر: بغداد - البيان

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، أمس، ضبط تسعة صهاريج لتهريب النفط من الخط الاستراتيجي الناقل للخام من حقل غرب الرميلة الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال معن في بيان، إن «مفارز مديرية شرطة نفط الجنوب، أحبطت محاولة كبيرة لتهريب المشتقات النفطية، بكمين محكم نصبته للمهربين».

وبين أنه «تم نصب الكمين على الخط الاستراتيجي الناقل للنفط الخام في غرب الرميلة الشمالي الممتد من وإلى حقل الاحدب النفطي في غرب الرميلة الشمالي».

وأضاف أن «العملية أسفرت عن ضبط 9 صهاريج والقبض على سائقيها، وضبط صمامات تم وضعها على الأنبوب تستخدم لتحميل النفط الخام من الأنبوب إلى الصهاريج».