دفعة جديدة من النازحين السوريين تغادر لبنان

المصدر: بيروت- وكالات

غادرت دفعة تضم 778 نازحاً لبنان إلى سوريا، أمس، برفقة فريق الصليب الأحمر اللبناني، وممثلين عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وانطلق النازحون بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في صيدا، النبطية، شبعا، المصنع، برج حمّود، العبّودية، البقيعة، طرابلس وعرسال بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

ومن صيدا جنوب لبنان أقلّت حافلتان 65 نازحاً سورياً وسط تدابير أمنية اتخذت في المدينة.

وبدأ النازحون منذ ساعات الصباح الأولى بالتجمّع في باحة سراي صيدا الحكومي بإشراف الأمن العام الذي يقدّم التسهيلات اللازمة للعودة الطوعية للنازحين للوصول إلى قراهم وديارهم. وتمّت عملية إعادة النازحين، بمواكبة من فريق الصليب الأحمر اللبناني وممثلين عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

كما أقلّت حافلتان حوالي 80 شخصاً من النازحين السوريين من زحلة في البقاع الأوسط، غالبيتهم من النساء والأطفال، ودخلتا الأراضي السورية عبر معبر المصنع تحت إشراف الأمن العام اللبناني، وكذلك عاد عدد من النازحين من بلدة عرسال اللبنانية الحدودية إلى ديارهم.